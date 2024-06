Minderjarige zwemmer overleden bij Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel

De jongen zou tijdens het zwemmen kopje-onder zijn gegaan en daarna niet meer boven water zijn gekomen. Er werd al snel groot alarm geslagen. Brandweermensen zochten in het water, boven water keek een politiehelikopter naar hem uit.

Het slachtoffer werd na een klein uur gevonden en door brandweerduikers uit het water gehaald. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar gisteren aan zijn verwondingen overleden.

Een woordvoerder van de politie Amsterdam laat weten dat er sprake is van een 'noodlottig ongeval'. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en wat de leeftijd van de minderjarige jongen is.