Zwanenburgs slangenmens Maurice Delmonte herbegraven: "Kijk, een vlinder, het is goed zo"

Alsof het zo moest zijn, fladdert er kort na de staande ovatie een vlinder over de graven van Maurice, zijn vrouw en zijn moeder. "Kijk, het is goed zo", de uitvaartondernemer grijpt dat moment aan om te zeggen dat Maurice nu écht zijn laatste rustplaats heeft gevonden.

Eerste begrafenis

Maurice' eerste begrafenis was op 7 mei, een week nadat hij in het Hoofddorpse verzorgingshuis Eijkenhove op 92-jarige leeftijd was overleden. Omdat zich in de week na zijn dood geen nabestaanden hadden gemeld om de begrafenis te regelen, kreeg Maurice een armengraf.

Zonder ceremonieel werd hij op kosten van de gemeente begraven op begraafplaats Meerterpen in Zwaanshoek. Daar waren vijf mensen bij aanwezig, onder wie zijn mentoren Ans Baas uit Halfweg en Frans Witteman uit Vijfhuizen. Zij waren aan hem toegewezen omdat hij door Alzheimer niet meer in staat was om zijn zaken zelfstandig te regelen.

Contact verwaterd

"Ik was geschokt", vertelde achterneef Nick van Dam destijds telefonisch tegen NH. Hij nam zich voor een herbegrafenis te regelen voor zijn geliefde oom, die een paar keer in Canada was geweest. Ook Nick en zijn vrouw hadden Maurice meerdere keren opgezocht en belden bijna wekelijks. Maar sinds Maurice een paar jaar geleden naar een verzorgingshuis was verhuisd, was het contact verwaterd.