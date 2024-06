Amsterdam met gestrekt been tegen kabinetsbeleid in: aandeelhouder wil forse krimp Schiphol

"We kunnen niet stilzitten", stelt wethouder Hester van Buren in een persbericht van de gemeente. "De afgelopen jaren is er te weinig aandacht geweest voor omwonenden, klimaat en arbeidsomstandigheden", aldus Van Buren in het persbericht.

"In deze klimaatcrisis kunnen we niet stilzitten en daarom zijn wij voorstander van krimp naar 400.000 vluchten per jaar, een volledige nachtsluiting en het vervangen van korte vluchten door internationaal treinverkeer."

Betere balans tussen leefbaarheid en economie

Met de 'aangescherpte visie' wil Amsterdam bijdragen aan een betere balans tussen leefbaarheid voor omwonenden en de economie. De gemeente verwacht dat een forse vermindering van het aantal vluchten de nachtrust van veel Amsterdammers goed zal doen. Ook zullen zij minder lijden onder de uitstoot veroorzaakt door vliegverkeer boven de stad.

De wens van Amsterdam is in lijn met een recent vonnis van de rechtbank. In een door Schiphol-omwonenden aangespannen zaak oordeelde de rechter dat Den Haag de belangen van de buren van de luchthaven beter moet behartigen en hen moet beschermen tegen geluidsoverlast.

"De consequenties zijn behoorlijk groot", legt advocaat Channa Samkalden uit. "Zo moet de staat in elk geval binnen twaalf maanden terugvallen op geldende wet- en regelgeving. En als de staat dat doet, zul je terug moeten naar 400.000 vliegbewegingen", aldus de advocaat. "Dat is dus al een gigantische krimp."