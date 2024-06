Malafide ‘paardenhandelaar’ betuigt spijt voor oplichterij

De 25-jarige A. M. uit Bovenkarspel zou onder een valse naam tot vier keer toe paardeneigenaren hebben opgelicht, onder meer in België, Nieuwkoop en Zeeland. Volgens justitie zou de verdachte bij één van de gedupeerden een ruildeal niet zijn nagekomen, terwijl ze wel de paard van het beoogde slachtoffer had opgehaald.

Als onderpand gaf M. het slachtoffer een zadel en twee paardenpaspoorten, maar die bleken achteraf gestolen en niet meer geldig te zijn. En zodra het geld was overgemaakt, verdween ze van de radar of verzon ze allerlei smoesjes, aldus het OM.

In de rechtbank in Alkmaar zei M. spijt te hebben om wat er was gebeurd en dat ze haar verantwoordelijkheid wilde nemen. "Ik ging daar naartoe om een paard op te halen. Voor de rest wist ik niets van een ruildeal", verklaarde de verdachte daarover, waarna ze eraan toevoegde dat ze onder druk was gezet door haar ex-vriend. "Ik heb geen berichten naar de slachtoffers gestuurd. Later werd pas duidelijk dat het niet was gegaan zoals afgesproken was."

Listige kunstgrepen

Maar daar ging de Noord-Hollandse rechtbank niet in mee. De verdachte maakte zich volgens de rechter onder meer schuldig aan oplichting, een poging daartoe en diefstal. Ook deed ze zich voor als dierenarts, zei de rechter. "Het gebeurde niet één keer, maar een paar keer. Alle slachtoffers, en daar ben ik echt van overtuigd, geloofde dat je de paard zou ruilen of leveren. . Je hebt op intensieve wijze met de slachtoffers gecommuniceerd en de schijn van paardenhandelaar gewekt. Het zijn listige kunstgrepen om paarden en geld afhandig te maken."

De vrouw kreeg een taakstraf van 80 uur opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.