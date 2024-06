Pijnlijke avond voor Volendammer Joey Veerman en het Nederlands elftal

Doelpuntenfestijn

Na rust kwam het Nederlands elftal goed uit de startblokken. Op aangeven van Xavi Simons maakt Cody Gakpo in de 47e minuut de 1-1. Lang kon Nederland niet genieten van de gelijkmaker, want nog geen tien minuten later scoorden de Oostenrijkers. Na slapjes verdedigen van Oranje kon Romano Schmid makkelijk binnenkoppen.

In de tweede helft bracht Koeman Micky van de Ven uit Wormer en Wout Weghorst (oud-AZ) binnen de lijnen. Weghorst kopte drie minuten later de bal naar Memphis Depay die knap de 2-2 wist te maken. Toch waren het weer de Oostenrijkers die op voorsprong kwamen. Marcel Sabitzer was de doelpuntenmaker.

In de laatste minuten probeert een kwakkelend Oranje het wel, maar wist het geen uitgespeelde kans te creëren. Het resultaat was een pijnlijke 3-2 nederlaag tegen Oostenrijk. Hierdoor eindigt Oranje als derde in groep D. Oostenrijk is groepswinnaar en Frankrijk eindigt als tweede in de poule.

Opstelling Oranje: Bart Verbruggen; Lutsharel Geertruida, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké (Micky van de Ven/64); Jerdy Schouten, Joey Veerman (Xavi Simons/35), Tijjani Reijnders; Cody Gakpo, Memphis Depay, Donyell Malen (Wout Weghorst/71)