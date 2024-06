Vluchten naar De Krim: bewoners blij met afgezonderde status van hun Haarlemse wijk

Na lang zoeken komt zowaar een conflict aan de oppervlakte in de Haarlemse woonwijk Overdelft. De aanleiding: ProRail is voornemens geluidswerende schermen te plaatsen tussen het spoor en de Jan Pieterszoon Coenlaan. Bewoners tekenen protest aan. Zij hoeven helemaal geen extra geluidswerende wanden tegenover hun huizen. Het is goed zoals het is. De groene heg die er al decennialang staat, voldoet prima.

Dat goede bedoelingen ten grondslag liggen aan het dispuut, is veelzeggend voor de relatieve rust in de wijk. Dat beaamt Els de Munnik, die aan het snoeien is in haar voortuin die het midden houdt "tussen wildernis en siertuin". "Hoor je dat", vraagt ze, terwijl ze haar snoeischaar omhoog houdt. Een trein rijdt voorbij. "Je merkt er amper wat van."

Veranderende gemeentegrens

De stadskaart overziend, wekt het geen verwondering dat het stuk land honderd jaar geleden nog tot de gemeente Bloemendaal behoorde. Piet van der Ham, in de jaren ‘70 wethouder in Haarlem, schreef een boek over de uitbreiding van Haarlem in 1927: De magie van de gemeentegrens. ‘Het was een drassig gebied met een dikke laag veen’, noteert Van der Ham over het toen nog onbebouwde terrein. ‘Heel geschikt voor een ijsbaan, minder voor woningbouw’.

De ijsbaan kwam er, woningbouw maar mondjesmaat. Vanaf de kant van de Delftlaan verrezen in de jaren ‘30 in en om de Van Riebeecklaan een aantal rijen met eengezinswoningen. Daar bleef het aanvankelijk bij. Dat is vooral te wijten aan de slechte toegankelijkheid van de wijk. Van der Ham schrijft: ‘In 1927 is de Kleverlaan de enige overgang over de Delft, andere bruggen zijn er in die tijd nog niet.’

