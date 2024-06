Tweede verdachte (18) aangehouden voor betrokkenheid dodelijk schietincident IJmuiden

De fatale schietpartij gebeurde dinsdagavond 13 februari rond 18.40 uur op de Kromme Mijdrechtstraat. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Al snel werd bekend dat het slachtoffer was overleden.

De politie zette een grootschalige zoekactie op om de dader te vinden. Een dag later meldde een man zich op het bureau. Zijn rol bij het schietincident is vervolgens onderzocht, maar de politie vond geen aanknopingspunten om de man aan te houden.

De eerste verdachte is op 25 maart aangehouden. Hij zit nog in voorlopige hechtenis, om die reden worden er geen verdere mededelingen over deze verdachte gedaan. De 18-jarige IJmuidenaar is de tweede verdachte.

Veiligheidsrisicogebied

IJmuiden wordt al langer geteisterd door geweld dat een link heeft met de drugswereld. Om die reden heeft de burgemeester een groot deel van IJmuiden tot en met 1 augustus aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Met deze maatregel heeft de politie meer bevoegdheden, zo kan iedereen in het aangewezen gebied gefouilleerd worden.

De politie is nog altijd op zoek naar nieuwe getuigen die meer over het schietincident of de toedracht kunnen delen.