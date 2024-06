Supermarkt verhuist maar 500 meter verderop, toch is er al jarenlang gedoe

Op papier lijkt het een simpel plan: supermarkt Hoogvliet aan de Admiraal de Ruijterlaan in Hilversum wil verhuizen naar een groter pand aan de Bosdrift, nog geen 500 meter verderop. Om zo naar eigen zeggen de toekomst van de supermarkt veilig te stellen. Maar al sinds de supermarkt in 2015 haar eerste stappen zette om dit plan te realiseren, steggelen tegenstanders in de buurt en de supermarkt over het plan.

Onvoldoende steun

De discussie over de verhuizing van de supermarkt speelt al jaren. In 2019 was er nog veel kritiek vanuit de gemeenteraad op de plannen. Zo zou er onvoldoende draagvlak zijn onder omwonenden. Twee jaar later was die situatie, ondanks een nieuwe poging van de supermarkt, nog ongewijzigd.