De zon schijnt in de stad: "Tv buiten, biertje drinken en Nederland wint met 2-0"

"Het heeft een tijd geduurd, maar dat is altijd zo in Nederland", zegt een Amsterdammer over het wegblijven van de zon. Maar niet iedereen is blij met het warme weer. "Het is veel te warm", zucht een man. Een andere vrouw is nog minder tevreden met de zon, want ze heeft een paraplu boven haar hoofd. "Ik kan niet zo goed tegen de zon", lacht ze.

Tv's naar buiten

Vanavond om 18.00 uur speelt het Nederlands elftal tegen Oostenrijk de laatste wedstrijd in de groepsfase van het EK. Door het warme weer hebben veel cafés in de stad de keuze gemaakt om de schermen buiten op de te hangen. Café-eigenaar, John Sijmons, loopt tevreden met zijn tv naar buiten. "Lekker mooi weer, tv'tje buiten, biertje drinken en Nederland wint met 2-0".

In Noord is kroegbaas Reinout Ezinga bezig met de voorbereidingen. "We hebben nog zeven uur om ons voor te bereiden, dus we gaan het allemaal redden", aldus Ezinga. Hij moet nog wel even aan de bak want de schermen moet nog opgehangen worden, bierfusten moeten naar de bar en er moeten genoeg stoelen komen voor de gasten. "Het is nog wel echt een hele operatie om het te regelen", zegt hij.