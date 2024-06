Tweetal steelt voor ruim tweeduizend euro aan parfums in Hilversum

Het duo loopt op 30 maart tussen 14.20 uur en 14.30 uur bij een parfumzaak aan de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum naar binnen. Ze lopen rond, testen wat parfums en kijken een beetje om zich heen.

Als ze dan het idee hebben dat ze niet in de gaten worden gehouden, laden ze de luchtjes in een vermoedelijk geprepareerde tas in. Ze weten in minder dan tien minuten voor meer dan 450 euro aan parfum te stelen. Daarna verlaten ze snel de winkel.

Weer raak

Helaas blijft het hier niet bij. Bij een tweede filiaal van de parfumerie, iets verderop aan het Hilvertshof, slaan ze weer hun slag, ditmaal rond 15.15 uur dezelfde dag.

Het lijkt erop dat ze hun kleding hebben gewisseld, want ze zien er beiden anders gekleed uit. Ook in het tweede filiaal kijken ze eerst wat rond. De man pakt de geurtjes, de vrouw laadt ze in. Hier verdwijnt voor ruim 1600 euro aan parfums in de tas.

'Mobiel banditisme'

Het zou kunnen dat het gaat om een rondreizend gezelschap. De politie noemt dat dan mobiel banditisme: rondtrekkende bendes die delicten plegen.

Maar dat weerhoudt de politie er niet van deze verdachten toch te laten zien. Misschien bevinden ze zich – als het om mobiel banditisme gaat – nog in Nederland en worden ze herkend.

Signalementen

De man heeft een lichte huidskleur en gezet postuur en heeft een volle zwarte snor en een sikje. Hij draagt twee keer andere kleding, maar op het beeld is hij goed te zien en draagt hij een donkergroene baseballcap en een zwarte trui van het merk Gucci, dat kan ook namaak zijn.

De vrouw heeft een licht getinte huidskleur en heeft zwart haar, dat draagt ze stijl en het is lang. Haar jas is lang en heeft zes knopen aan de voorkant, en ze draagt een lichte spijkerbroek met een beige gekleurde handtas. Ook zij draagt twee keer andere kleding, maar hier staat ze eveneens het beste op.