Inbreker steelt persoonlijke spullen en laat een puinhoop achter in Zaanse woning

Door de kalme manier waarop de verdachte het huis benaderd, lijkt het er in eerste instantie op dat het om zijn eigen woning gaat. Maar niks is minder waar. Iets na drie uur op 14 april breekt de man in bij de woning aan de Thijssestraat in Zaandam.

Puinhoop

Eenmaal binnen maakt de inbreker er een puinzooi van. Als een uur later de bewoners thuiskomen, treffen ze een complete chaos aan. Kasten zijn opengetrokken en een sieradenkistje lag op bed. De inbreker is tegen die tijd al gevlogen. Sieraden en honderden euro´s zijn in een Lidl-tasje meegenomen.

Bekijk hieronder naar de gestolen spullen.