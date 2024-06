Inhuur zzp'ers door gemeenten in Noord-Holland

In Noord-Holland worden steeds meer zzp'ers ingehuurd door de 44 gemeenten. Was de externe inhuur in 2020 al 486 miljoen euro bij elkaar opgeteld, in 2022 was het 624 miljoen: 28% meer. De overheden hebben moeite met de steeds ingewikkeldere taken en de krapte op de arbeidsmarkt voor ambtenaren. Deskundigen maken zich zorgen: om de oplopende kosten, maar ook om het verdwijnen van kennis in de gemeentelijke ambtelijke organisaties. Hier vind je de verhalen over de cijfers, oorzaken, gevolgen, voorbeelden, maar ook een mogelijk oplossing.