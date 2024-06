Flashmob op veerdienst TESO: leerlingen Comenius zingen en dansen voor schone zee

Thijmen en Jerano ruimen ook graag op: "We gaan vaak door de buurt om afval op te ruimen. We krijgen ook lessen op school over vissen, over natuur en de zee. Ik merk dat er steeds vaker bosbranden zijn en plastic soep." Thijmen maakt zich zorgen over het klimaat: "Als de zeespiegel stijgt gaat de natuur stuk en dieren gaan dood en sterven uit. Ik zie veel zwerfafval en ik vind het erg dat de gletsjers smelten in de poolgebieden."

De actie is bijzonder goed geslaagd, zegt directeur Nataly Timmerman van Comenius. "Toeristen hebben enthousiast meegekeken. Door deze actie op de Texelse boot te houden, benadrukken we het belang van het beschermen van onze wateren."