Denise kon vanmorgen uur lang genieten van bultrug voor de kust: "Liet bijna koffie vallen"

Denise straalt nog van oor tot oor als zij vertelt over haar walvisbelevenis, maar ze was niet de eerste die hem zag: "Een mevrouw van het strand kwam naar mij toe en zei: 'Volgens mij zie ik een walvis voor de kust.' Wij gingen allemaal kijken. Ik denk dat de walvis een uur hier voor de kust heeft gezwommen. Ja echt, ik was helemaal wild. Ik had bijna de koffie uit mijn handen laten vallen, want even stoppen, we moeten dit even bekijken."

Twee keer

Al snel belt Denise de reddingsbrigade om te vragen of de walvis wel in orde is. Jorick Bijlsma van de reddingsbrigade Callantsoog is op dat moment nog niet op de hoogte en gaat meteen kijken of de walvis in goede conditie is: "We wilden niet al te dichtbij komen, anders zou het dier schrikken. Hij liet zich twee keer zien en daarna vertrok hij helaas, maar het was een mooi gezicht. Maar we hopen dat hij verder kan. Voor de zwemmers is er geen gevaar geweest, maar de walvis heeft diepte nodig dus het is beter dat ie weg is nu."

