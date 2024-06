Slachtoffer schietpartij in Oost is 24-jarige man

De man raakte zwaargewond bij de schietpartij, die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond. Hij werd gereanimeerd door de hulpdiensten, maar overleed ter plekke. De politie heeft nog niemand voor de schietpartij aangehouden.

Op de dag van de schietpartij was het voor de politie nog onduidelijk wie de man was, waardoor ook de nabestaanden niet gelijk op de hoogte werden gebracht. Inmiddels is dus wel duidelijk wie het slachtoffer is. Volgens de politie komt de man niet uit Nederland, maar woont hij hier al wel 'geruime tijd'.

Een Team Grootschalige Opsporing is kort na de schietpartij een onderzoek gestart. Getuigen worden opgeroepen zich bij de politie te melden.