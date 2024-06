Dakloos met een kindje: sterke toename Amsterdamse gezinnen zonder woning

Die dalende cijfers in de opvang zijn volgens jurist bij de Straatalliantie, Lara Santos, geen reden tot vreugde. "In 2019 zagen we die stijging in de aanvragen voor de noodopvang. Maar in plaats van de oorzaak aan te pakken, zoals de wooncrisis en gedwongen huisuitzettingen op adressen waar kinderen wonen, is toen gekozen om de toelatingscriteria voor de noodopvang strenger te maken. Op die manier komen er minder dakloze gezinnen in aanmerking voor de noodopvang", vertelt ze.

Hulp aan dakloze ouders is hard nodig

Maar hoe help je dakloze ouders in Amsterdam? Opvang voor ouders met kinderen is nu alleen beschikbaar voor gezinnen die 'niet zelfredzaam zijn' en langer dan vier jaar in Amsterdam ingeschreven staan. "Dat betekent kort gezegd dat alleen ouders met ernstige psychische problemen worden opgevangen die kunnen bewijzen dat ze vier jaar in Amsterdam wonen. De rest wordt verwezen naar het eigen netwerk om daar te overnachten. In sommige gevallen leidt dat tot onveilige situaties", vertelt Santos.

Volgens Santos staan er hierdoor juist vaker radeloze dakloze ouders op de stoep bij de Straatalliantie: "Vorig jaar kwamen een of twee gezinnen per maand langs. Afgelopen maand waren dat al 32 ouders met 54 kinderen. Het is ontzettend verdrietig."

