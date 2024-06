Winkelier Ronald verijdelt overval met mistgenerator: "Had het niet beter kunnen doen"

Eigenaar Ronald was gisteren in het magazijn van zijn winkel aan de Nassaustraat toen hij op de camerabeelden twee gemaskerde mannen dacht te zien. Sinds de vorige overval eind 2017 draagt Ronald altijd een mistknop bij zich. "Toen bevroor ik: ik had er geen draaiboek voor, maar nu was ik er op voorbereid."

Een mistgenerator is een beveiligingsmaatregel die het voor overvallers en andere kwaadwillende lastig maakt om de buit of de uitgang te vinden.

Met zijn hand op de mistknop liep Ronald gisteren rond 17.45 uur de winkel in. En inderdaad: daar stonden twee mannen met bivakmutsen over hun hoofd. De overvallers renden op Ronald af en een kleine vechtpartij volgde. Toen besloot Ronald te proberen om de overvallers richting de mistgenerator te krijgen. Hij liep naar de kassa en opende de lade. "Daar gingen ze als dolle honden op af."

Ontsnapt in de mist

De winkel was binnen no-time gehuld in mist. Ronald ontsnapte en belde de politie in de tuin van de buren. De agenten waren al gebeld door een oplettende getuige. Sterker nog: toen Ronald de tuin uitkwam om zich bij de menigte voor zijn winkel te voegen, waren de overvallers al opgepakt.

Bij hun vluchtpoging waren de overvallers voor een akelige verrassing komen te staan: hun chauffeur bleek zonder hen te zijn weggereden. De twee overvallers besloten allebei een andere kant op te rennen.

