Erik en Khaled brengen met de 'Brillenbus' zicht en gelijke kansen naar basisscholen

"We hebben tot nu toe twee andere scholen bezocht. De Paperclip en de Zevensprong in Heerhugowaard. Dat waren in totaal 46 leerlingen. Van deze groep zijn er 22 doorverwezen naar de oogarts", vertelt Erik. "In sommige gevallen hadden kinderen zelfs maar 30 of 40 procent zicht, terwijl daar eerder niks over bekend was."

De pilot van de Brillenbus wordt uitgevoerd in samenwerking met scholenkoepel Stichting Blosse en is volgens Erik en Khaled essentieel voor het project. "Oogzorg is in eerste instantie geen taak van het onderwijs", merkt basisschooldirecteur Kevin Kooij op. "Maar als wij onze leerlingen hiermee een eerlijke kans kunnen geven dat doen wij dat."

Toekomst

"In september komen we in ieder geval terug op de basisscholen. Dan is er een oogarts aanwezig die de doorverwezen kinderen nog een keer gaat testen om zo te kijken wat ze nodig hebben. Om te zorgen dat iedereen passende oogzorg heeft, worden de brillen vergoed" legt Khaled uit.

Hoewel de Brillenbus nu nog in de pilotfase zit zijn Erik en Khaled vastberaden pas te stoppen als ze niet meer nodig zijn. "Uiteindelijk is dit een gedeelde last en zien we ook een duidelijke rol voor overheden en de zorg. Tot die tijd blijven wij onverminderd doorgaan."