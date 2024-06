Minisuper Ilpendam vreest sluiting nu ze geen tabak meer mogen verkopen

"En ook de bijverkoop, als ze eenmaal binnen bijvoorbeeld de verse broodjes ruiken, lopen we dan ook mis”, benadrukt Geerlings.

Sociale functie

Naast een mogelijk faillissement voor de winkel blijkt uit onderzoek dat de verdwijning van kleinere supermarkten ten koste kan gaan van de leefbaarheid in het dorp. Ook Geerlings is daar bang voor. "Onze winkel is een sociaal punt voor iedereen, vooral voor ouderen. Die komen altijd even een praatje maken. En daarbij is de eerstvolgende supermarkt een heel stuk verder, dat moet dan met de auto."

Geen vertrouwen

De meeste klanten die de winkel binnenlopen zeggen geen vertrouwen te hebben in de nieuwe regel. "Het is wel wishful thinking", zegt Maike Pfann, vrijwilliger en vaste klant van de winkel. "Want als iemand écht verslaafd is, gaat ‘ie het toch wel ergens anders kopen.”

Toch gaat Geerlings er niet bij de pakken neerzitten. Ze gaat er alles aan doen om haar kleine buurtsuper om te toveren naar een zogenaamde 'gemakswinkel'. "Want dan kunnen we wel tabak verkopen en kunnen we blijven bestaan.""