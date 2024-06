Aanleg van natuurlijke vijver als waterberging in Laren kan beginnen

Het was wachten maar het moest gebeuren: de aanleg van een waterreservoir waar overtollig regenwater in weg kan stromen. De strijd in Laren tegen overstromingen is namelijk al lang aan de gang.

De start van de werkzaamheden liet nog op zich wachten, omdat er een paar bezwaren waren ingediend tegen de voorgenomen vijver op de Brink.

Waterberging

Daarvan bleek maar één bezwaar echt in behandeling te kunnen worden genomen en ook die is nu ongegrond verklaard. Dat betekent dat in het najaar een grotere vijver op de plek van de Coeswaarde komt. Hierdoor ontstaat een ‘waterberging’, een opvang voor het teveel aan hemelwater.

De berging is volgens de gemeente een ‘essentieel onderdeel van het Masterplan’ in de strijd tegen wateroverlast bij de steeds extremere buien van tegenwoordig.

Geen bladeren

In het najaar gaat pas de eerste schop in de grond. De bomen rondom en op de Brink hebben deze zomer het water hard nodig; als ze uiteindelijk hun bladeren hebben laten vallen, is dat de beste periode om de vijver uit te graven.