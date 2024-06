Opnieuw meerdere aanhoudingen in kroongetuige-zaken Dominique K.

De drie aangehouden Amsterdammers worden verdacht van de betrokkenheid bij de moord op de 33-jarige Serdar Ay in oktober 2020 in Osdorp, een moord in Rotterdam, de voorbereiding van een niet uitgevoerde moord in Rotterdam en de beschieting van een horecagelegenheid in de Spuistraat. Die beschieting wordt door het OM ook gezien als poging tot moord omdat er mensen in het pand aanwezig waren.

Kroongetuige

Op 11 juni maakte het Openbaar Ministerie bekend dat zij een kroongetuige-overeenkomst hebben gesloten met de 29-jarige Dominique K. om opdrachtgevers en andere betrokkenen te vervolgen voor meerdere zaken.

De kroongetuige is zelf veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moord op Ay en een gewapende overval op een belwinkel in Alphen aan den Rijn. In ruil voor strafmindering heeft K. verklaringen afgelegd over de moord op Ay, een moord in Rotterdam, de voorbereiding van de niet uitgevoerde moord en de beschieting van de club.

Eerdere aanhouding

Eerder hield de politie ook al een 29-jarige man aan voor een aantal van dezelfde zaken. Het OM kon niet bevestigen of die aanhouding tot stand was gekomen na de verklaringen van Dominique K.

Nieuwe aanhoudingen in de zaken worden niet uitgesloten.