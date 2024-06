Op bewonersavond in Noord over de kunstmestfabriek krijgen frustraties alle ruimte

Als het gaat over de tijdlijn van de klachten, begint het te knetteren tussen de fabrieksdirectie en de zaal. "De laatste jaren zien wij een toename in de klachten die we via de Omgevingsdienst ontvangen." Die toename hangt volgens Zanelli samen met de bouw van de woontorens op de NDSM-werf, waarna een grote groep nieuwe bewoners is gaan klagen over de fabriek.

Ongeloof onder het publiek - de problemen spelen volgens hen al decennia. "U heeft al die klachten niet serieus genomen." Ook het verweer van Zanelli over de overschreden zoutzuuruitstoot - ICL is het niet eens met de berekening van de Omgevingsdienst - komt hem her en der op hoongelach te staan.

'Geurreductie'

Toch komt de fabriek wel degelijk met een belofte: de komende maanden wordt geëxperimenteerd met methodes om de stank te verminderen - 'geurreductie' noemt Zanelli dat. "We denken daar een jaar tot anderhalf jaar nodig voor te hebben."

Het lijkt maar weinig bewoners tevreden te stellen. Ook vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst, de GGD en de provincie worden stevig aan de tand gevoeld. Alleen een ambtenaar van de gemeente kan rekenen op bijval uit de zaal als hij zijn presentatie aftrapt: "Ik snap dat u dit allemaal ervaart als volstrekt en totaal belachelijk."

Geen enkele andere spreker kon rekenen op zo'n luid applaus.