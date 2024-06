Van Purmerend tot Polen: de losgelaten ballon van Joes en Jorn belandt op onverwachte plek

De vrienden Joes en Jorn uit Purmerend wisten niet wat hen overkwam. Voor een Youtube-video laten ze tientallen ballonnen los met een airtag, in de hoop nieuwe vrienden te maken met de vinder. Bij de ballonnen zit dan ook een brief met de vraag of de vinder vrienden wil worden met Joes en Jorn. Dagen nadat ze de ballonnen loslaten zien ze via de gekoppelde airtag en tracker dat een ballon maar liefst 850 kilometer verderop in Polen is beland.

Hanki

Nadat de mannen na vijf dagen geen signaal met de airtag eigenlijk de hoop hebben opgegeven, krijgen ze een melding. De gps-tracker is in de Poolse stad Hanki beland. Ze kunnen het niet geloven en besluiten direct naar Polen te gaan om de vinder op te zoeken. “Eenmaal aangekomen in Polen zijn we op de gok gaan aanbellen bij een best wel luguber huisje en vervolgens deed een hele lieve man open", vertelt Joes.