Al 22 auto's 'geofferd' voor theaterspektakel in Amsterdamse Bos

In ruil voor hun vierwieler, krijgen de donateurs twintig vrijkaarten. "Een auto is belangrijk in je leven", legt Ward uit. "Je gaat er mee op vakantie, je brengt je kinderen ermee naar school. De donateur speelt daarom ook een actieve rol in de voorstelling. Er is een sleuteloverdracht en ze dragen een afscheidsbrief op aan hun auto. Dat levert soms emotionele momenten op."