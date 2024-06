Op zoek naar verkoeling: deze gemeentes hebben de meeste schaduw

Groenadviseur Cobra Groeninzicht heeft onderzocht waar de meeste schaduw te vinden is. De gemeente met de meeste groene schaduw is Bloemendaal. Tijdens de middaguren is 74,9 procent van de openbare ruimte in de schaduw. Ook de gemeente Hilversum scoort goed; 68 procent van de publieke ruimte is hier voor de zon beschermd.

De overige gemeentes in het Gooi en de kustgemeenten Bergen, Heiloo, Castricum en Heemskerk scoren ook goed in het groen, namelijk rond de 50 procent.

Het is extra opletten op Texel. Met 14,5 procent groene schaduw en 1,1 procent stedelijke schaduw heeft de zon daar het meest vrij spel. Het Waddeneiland is de plek met de minste schaduw in de hele provincie. Ook Uitgeest en Wormerland scoren onder de 20 procent.

Stedelijk gebied

Verder is in Haarlem en Amsterdam vrij veel schaduw te vinden. Wel wordt dit voor een groot deel veroorzaakt door gebouwen. Dit betekent dan ook niet dat het hier koeler aanvoelt. De temperatuur in grote steden kan tot 3 graden hoger zijn dan op het platteland, omdat bebouwing meer warmte vasthoudt.

Voor mensen die met mooi weer graag buiten zijn, maar weinig schaduw in hun omgeving hebben, heeft het RIVM een tip: vlucht naar de parken. Groene plekken in steden zijn overdag ongeveer 1 graad koeler.