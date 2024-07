Statushouders geen voorrang meer geven op woningmarkt, verlicht dat de druk?

Ietwat onwennig loopt Achmed door de verschillende ruimtes. Wethouder Wilma van Andel leidt hem rond. De showroom oogt sober en is primitief ingericht. In de gezamenlijke ruimtes staan wat stoelen en tafels, een leren bank en een pingpongtafel.

Nadat Achmed en wethouder Van Andel een balletje hebben geslagen, wijst ze hem de weg naar zijn vertrek. Bij het openen van de deur komt de geur van nieuwigheid je tegemoet. Hij rolt zijn koffertje naar binnen en neemt de lege ruimte in zich op.

Wat is dit?

"Wat is dit?", vraagt hij aan Van Andel, terwijl hij een wit paneel aan de muur bestudeert. "Een infraroodverwarming", legt ze uit. "Er is alleen verwarming in de containers geplaatst, want om deze hele ruimte te moeten verwarmen, kost echt veel geld."

"Het is erg klein, maar ik ben blij dat ik een dak boven mijn hoofd heb", reageert Achmed in het Engels. "Ik hoop dat ik snel een baan vind, het liefs in de horeca, zodat ik weer iets kan opbouwen. Voor mijn kamer heb ik een bed gekocht, luiken voor de ramen, een tafel en twee stoelen. Dat is voor nu genoeg."

'Klein maar fijn'

Meer past er eigenlijk ook niet in. Dat het inderdaad erg klein is, erkent wethouder van Andel ook. "Er zit alleen verder niets in. De keukentjes, toiletten en badkamers worden gedeeld, dus je kunt deze ruimte helemaal voor jezelf inrichten."