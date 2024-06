Help topjudoka Dean (14) naar de Olympische Spelen met geld voor wedstrijden en trainingskampen

Klagen, hoor je hem nooit, want hij heeft een duidelijke stip op de horizon: de beste judoka van de wereld worden. "Dit is mijn droom", legt hij uit. "Ik train zeven dagen per week, soms zelfs meerdere keren per dag. Volgend jaar val ik in de categorie onder achttien jaar en dan wil ik door de bondscoach geselecteerd worden om naar de Europacups te gaan, de voorrondes voor het EK en WK", zegt Dean.

Om wedstrijdervaring op te doen doet Dean mee aan zo veel mogelijk toernooien, in binnen- en buitenland. "Nederland, Slovenië, Frankrijk, België, Duitsland en Denemarken", ratelt Dean op. Vader Sven vult aan: "In Nederland kent hij alle jongens inmiddels wel, maar in het buitenland niet. Dan heb je een totaal andere wedstrijd."