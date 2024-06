Verdachte duinmoord (32) belooft openheid in nieuw persoonlijkheidsonderzoek

De verdachte lijkt in het hoger beroep uit een ander vaatje te tappen. Hij vraagt om een nieuw persoonlijkheidsonderzoek, waar hij naar eigen zeggen volledig aan zal meewerken.

Van het Openbaar Ministerie hoeft die observatie in het PBC niet over. Die is, net als de nabestaanden van Peter, sceptisch over de (beperkte) verklaringsbereidheid van de verdachte. De rechters bij het hof wilden daarom van S. weten wat dat 'meewerken' nu dan voor hem betekent.

Homoseksueel

Peter Langenberg was namelijk openlijk homoseksueel. Alles wees erop dat het slachtoffer en verdachte elkaar in de duinen troffen voor een seksafspraak. S. ontkent dat tot nu toe. Eerder verklaarde hij dat hij daar met een vriendin was voor een vrijpartij. En dat hij Peter sloeg omdat hij opnames van S. en die vriendin maakte. Maar van het bestaan van die vriendin is geen enkel bewijs gevonden.

"Ik zal alles doen wat aan mij gevraagd wordt. Als dat testen zijn of dat ik met anderen daar moet omgaan, dan ga ik dat doen", verklaart hij nu tijdens de zitting bij het hof. "Ook geef ik toestemming dat mijn familie om een toelichting wordt gevraagd."

Afgelopen maanden heeft hij ook al een nieuwe verklaring bij de politie afgelegd over de gebeurtenissen in het duin. Volgens zijn advocaten zal hij in het PBC daar een verdere aanvulling op kunnen geven. Ook over zijn seksuele geaardheid. "Hij wil de onderste steen boven krijgen, ook al vindt hij dat spannend."

Recidivegevaar

Het hof ziet het maatschappelijk belang er van in dat S. openheid geeft over zijn persoonlijkheid. En concludeert dat een nieuwe observatie ook openliggende vragen kan beantwoorden over het wel of niet aanwezige recidivegevaar.

Voor het PBC geldt op dit moment een wachttijd van een half jaar, aldus het hof. Hierdoor lijkt een inhoudelijke behandeling van het hoger beroep pas volgend jaar aan de orde. De nabestaanden van Peter, die eerder bij NH teleurgesteld reageerden op het ingestelde beroep, moeten dus nog langer geduld hebben voor zij de zaak kunnen afsluiten.

Op 17 september is de volgende tussentijdse zitting.