Pollenpoll: hoeveel last heb jij vandaag van hooikoorts?

Bioloog Maurice Martens (76) waarschuwde er vorige week al voor: de pollenpiek deze week. Door de vele regen staan alle grassoorten op dit moment 'ernstig in de bloei'. Dat betekent dat er veel pollen in de lucht komen. Vooral op plekken waar het al een tijdje mooi weer is, is er sprake van een pollenuitbarsting.

Gunstig tochten

Pollen zijn voornamelijk afkomstig uit gras, maar ook sommige kruidensoorten geven het af. Bijvoorbeeld de bijvoet, te herkennen als een struikachtige kruid met roodgekleurde stengels en 'bloemen die niet heel fraai zijn'.

Normaal gesproken staat de kruid veel later pas in bloei. "Maar", vervolgt Martens, "de planten hebben zo goed kunnen groeien door de regen, waardoor ze nu al op het zomerse en warme weer reageren."

Het kruid staat vooral langs verwaarloosde stukken grond en plekken waar fabrieken hebben gestaan, vertelt de bioloog. Hooikoortspatiënten moeten nog even geduld hebben. De grassen- en kruidenbloei duurt volgens Martens nog tot midden juli.

Tot slot geeft Martens nog een tip: "Als je je huis wilt luchten in deze tijd van het jaar, doe dat dan 's morgens vroeg. Zet geen ramen en deuren tegen elkaar open zodat het gaat tochten, maar ventileer ruimte voor ruimte."