Jongeren gooien haan in de trein tussen Alkmaar en Den Helder

"We stonden wel even perplex toen iemand met een haan in een kleine bench aankwam", zegt Bianca Engels, bedrijfsleider bij 't Schuthok. Degene die hem bracht, een medewerker van de Nederlandse Spoorwegen, vertelde dat de haan naar binnen was gegooid door jongeren die daarna snel weg waren gerend.

De haan zal wel even geschrokken zijn, maar verder is hij helemaal in orde. "Toen hij bij ons binnenkwam, had hij natuurlijk al een nacht bij kunnen komen. De haan is nu bij Het Blije Buitenleven in Wieringerwerf."

Vaker

Het is opvallend, maar niet de eerste keer dat er een haan door de treindeuren naar binnen is gegooid. "We hebben het eerder meegemaakt op de trein van Heerhugowaard naar Den Helder, dat haantje bleek gestolen", zegt Bianca. "De eigenaar was al snel bekend en erg bezorgd." Het liep goed af en Bianca hoopt dat de eigenaar zich ook deze keer meldt.

"Als we na 14 dagen nog niets hebben gehoord, wordt er een nieuw plekje voor de haan gezocht." Dat duurt misschien wel even. "Hanen zijn niet de makkelijkste dieren om te herplaatsen. Niet iedereen wil een haan of heeft er de ruimte voor."