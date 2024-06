Koeman & Koeman: EK-serie met West-Friese Koemannen

'Iets meer lachen', gaf Jaap Koeman uit Hauwert de bondscoach mee. De West-Friese Koeman bleek over voorspellende gaven te beschikken. Hij voorzag dat Wout Weghorst tegen Polen de hoofdrol zou pakken, zoals ook gebeurde.

Voor aflevering 2 van Koeman & Koeman reisden we af naar Genemuiden, waar Piet Koeman en Tine Koeman-Koeman verbleven met de boot. Koeman-Koeman dus. "Tine was vroeger een echte blikvanger. Ik ben agrarisch geschoold. Daar leerde je dat je mooie jonkies krijgt als je mooie wezens kruist. En dat is gelukt, toch Tine?"

Hans Koeman uit Wognum heeft een tip die de sfeer in Duitsland ten goede moet komen. Hij hoopt dat de spelers na de warming-up op het succesnummer van Snollebollekes van links naar rechts gaan. "Dan krijgen ze het hele stadion mee, dat is goed voor de sfeer."