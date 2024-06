Brand legt loods in as, eigenaar flink geschrokken

De loods was dus niet meer te redden, maar de brandweer kon wel voorkomen dat de brand oversloeg naar het naastgelegen kassencomplex. Ook het woonhuis op het terrein is gespaard gebleven.

Asbest uit dak vrijgekomen

Een deel van het terrein is vanochtend nog afgezet vanwege vrijgekomen asbest, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Het asbest zat in het dak van de afgebrande loods en is in een straal van vijftig meter rond de loods neergedaald.

De kankerverwekkende vezels liggen nu nog vooral op het terrein van de kweker, maar een deel is op de Poelweg geland. De weg moest daarom enige tijd gedeeltelijk worden afgesloten, maar inmiddels weer open.