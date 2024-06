Fietsers kunnen straks strand Parnassia bereiken via drijvende rijplaten in de duinen

"Fietsers moeten bij De Blink dan afstappen en met de fiets aan de hand hun weg vervolgen. We doen dit om zoveel mogelijk mensen die in de zomer naar het strand willen toch de mogelijkheid te bieden deze recreatieve fietsroute te gebruiken. Met deze noodoplossing wordt het ook voor fietsers vanuit Velsen en Santpoort mogelijk om het strand met de fiets te bereiken", aldus de woordvoerder.

Droge paden?

Het is de komende dagen warm en dan zou je verwachten dat er wel wat paden droog worden. Dat is niet met zekerheid te zeggen, laat de woordvoerder weten. "Er gaat de komende warme dagen water verdampen, waardoor het waterpeil gaat dalen. Maar hoeveel en waar precies kunnen we niet zeggen. Het stijgen en/of het dalen van het waterpeil is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die er in de komende periode gaat vallen."

