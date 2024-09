Waar blijft het bronzen standbeeld van stationskat Brammetje?

De initiatiefnemers zijn al meer dan een jaar bezig om stationskat Brammetje 'thuis' te krijgen, maar tot op heden is er nog geen spoor te bekennen van de rode kater. Het grootste probleem: bureaucratie. Nu de vergunningen eindelijk rond zijn, lijkt niets meer in de weg te staan voor het eerbetoon. Toch moeten liefhebbers van de kater nog even geduld hebben.

Beroemde kater

De rode kater is een beroemdheid in Purmerend omdat hij altijd op het station rondliep en daar graag de reizigers met een kopje en luid gespin begroette. Ook kwam de kater veelvoudig in het nieuws. Zo werd hij een paar keer vermist en zelfs ontvoerd. In april vorig jaar werd hij aangereden en dat overleefde de kat niet.

Vorig jaar besloten drie vrouwen om Brammetje te vereeuwigen in een beeld. Het beoogde bedrag is intussen opgehaald en VSH Gieterij zou het beeld maken. Maar een jaar later blijkt het plaatsen van een eerbetoon makkelijker gezegd dan gedaan.

'Heftige plek voor monument'

De initiatiefnemers wilden het standbeeld van Brammetje in eerste instantie op station Purmerend plaatsen, maar dat blijkt geen optie. Daphne, één van de initiatiefnemers van het beeld, zei eerder: "NS heeft een landelijk beleid dat zij geen gedenkmonumenten op het perron plaatsen omdat dit voor machinisten die een aanrijdingen hebben meegemaakt heftig kan zijn. En dat begrijpen wij."

Het bronzen standbeeld komt nu achter de fietsenstalling. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend, maar daarmee is de zaak nog niet geregeld. De initiatiefnemers wachten nog op een privaatrechtelijk akkoord. De grond waar Brammetje komt te staan, is namelijk van de gemeente en dan is dit verplicht.

Nog even geduld

Als laatste horde moet er nog een contract worden gesloten over wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van het standbeeld. Ook moet nog duidelijk worden wie er aansprakelijk is voor eventuele beschadigen.

Het is de allerlaatste stap tot het bronzen beeld van Brammetje eindelijk onthuld wordt. Wanneer dat precies is, blijft alleen groot vraagteken.