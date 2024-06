Voormalig Bose-gebouw in Purmerend wordt tijdelijke opvang plek voor Oekraïners

Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland opgedragen om te zoeken naar mogelijke opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïners. De regio Zaanstreek-Waterland heeft ervoor gekozen om samen deze taak op te pakken. Zaanstad organiseert de asielopvang, Purmerend het restant van de opdracht opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Geld van Het Rijk

Het voorstel voor de opvang van 500 tot 1.500 Oekraïense vluchtelingen in het weiland in Purmer Zuid kwam dit najaar abrupt tot stilstand. Er was veel verzet van omwonenden en uiteindelijk ging het niet door, omdat Het Rijk niet mee wilde betalen. Ook voor deze locatie is er beroep gedaan op bestaande financiële regelingen van de Rijksoverheid. "In het geval dat de aanvraag voor deze financiële middelen wordt afgewezen, kan het project niet doorgaan", vertelt wethouder Mario Hegger.

Mocht het voormalige Bose-gebouw wel worden ingezet, dan betekent dit dat er ongeveer 405 extra opvangplekken worden gecreëerd in Purmerend. Hegger: "Momenteel voeren wij gesprekken met verschillende partijen om hier een passende invulling voor te vinden." Het pand bestaat uit twee vleugels. De hoge vleugel moet ruimte bieden voor de opvang van Oekraïners. De lage vleugel wordt gebruikt voor het huisvesten van onderwijs voor nieuwkomers.

Omwonenden

De gemeente wil de omgeving zo goed mogelijk betrekken. Hegger: "Omwonenden en ondernemers in het gebied zijn uitgenodigd voor informatie bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten leggen wij onze plannen uit. Ook willen wij hen raadplegen over hoe het onderwijs en de openbare ruimte rondom het gebouw zo goed mogelijk kan passen in de buurt."