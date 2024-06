Hilversumse voedselbank staat komend najaar op straat: “We moéten iets vinden”

Afgelopen maart zocht de voedselbank al naar een nieuwe locatie, omdat ze weg moesten bij hun toenmalige locatie aan de Korte Noorderweg. “Dat was een hele zoektocht en toen lukte het ook niet om iets te vinden. Toen heeft Heelo (een werkervaringsbedrijf in Hilversum, red.), waar we eerder hebben gezeten, een plek aangeboden tot we iets anders hadden gevonden.”

Aanvankelijk was dat voor vier weken, maar dat werd uiteindelijk een half jaar. Nu moet de Voedselbank er per oktober echt uit.

Boodschappenlijstje

De nieuwe locatie moet volgens Henske aan een aantal dingen voldoen. Ze somt een boodschappenlijstje op: “Het is fijn als de ruimte 150 vierkante meter is, verder moet het plafond hoog genoeg zijn voor onze rolkarren, er moeten vrachtwagens kunnen komen, het is fijn als er een klein keukentje in zit en we hopen er in ieder geval vijf jaar te kunnen zitten.”

Een ander belangrijke wens: de nieuwe locatie bevindt zich het liefst niet aan een drukke winkelstraat. Dat heeft volgens Henske te maken met de schaamte rondom het onderwerp. “Als je net bij de voedselbank komt, is het heel spannend. Dan heb je net je kinderen naar school gebracht, ga je naar de voedselbank en dan sta je daar in een druk winkelcentrum waar je allemaal schoolmoeders tegen kan komen. Daarom is het fijn als het iets anoniemer is, weg van de drukte.”

Niet zomaar op straat

Toen de voedselbank in maart ook een nieuwe locatie zocht, kregen ze maar weinig respons, vertelt Henske. “Via de gemeente hebben we wel bij een paar dingen gekeken, maar dat waren allemaal locaties die over een jaar tegen de vlakte zouden gaan. Het is heel moeilijk om dan nee te zeggen, want je zegt natuurlijk het liefst tegen alles ja.”

Toch gelooft Henske niet dat ze zomaar op straat komen te staan. “Als we niks vinden, dan kunnen we nog bij ons andere afgiftepunt erbij, maar dat is heel moeilijk voor mensen voor wie het toch wel erg ver weg is. We moeten nu echt iets vinden.”