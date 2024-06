In een zucht en scheet zag Jan (81) de Tour de France in Haarlem voorbijkomen

Voorting woonde bij hem om de hoek in de Rjinstraat in Haarlem-Noord en maakte deel uit van de in die jaren zo succesvolle Nederlandse ploeg. Amsterdam had de start in 1954 te danken aan ritzeges van Nederlandse wielrenners als Wout Wagtmans, Wim van Est, Jan Nolten en Gerrit Voorting begin jaren vijftig.

Of hij Voorting met zijn opvallende kop met zwart haar heeft ontdekt tussen al die andere renners, weet Van der Horst niet meer. Het was als klein ventje een uitdaging überhaupt iets te kunnen zien, want het was 'allejezus druk die dag'.

Van voetballertje tot bijna-tourrenner

Van der Horst was in die tijd nog een voetballertje bij Schoten, maar zou niet veel later de fiets ontdekken. Als lid van De Kampioen was hij in de jaren 60 één van de beste Nederlandse amateurrenners.

Hij won Olympia's Tour en werd in 1966 op het Circuit van Zandvoort Nederlands Kampioen. Twee jaar later nam ploegleider Ab Geldermans uit Beverwijk hem op in de selectie die deelnam aan de Tour de France. Maar Van der Horst maakte geen deel uit van de uiteindelijke ploeg.

