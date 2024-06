Monsterproject Zuidasdok gaat nieuwe fase in; buitenring A10 Zuid dit weekend dicht

Zuidasdok kampt nog altijd met een tekort van honderden miljoenen. De totale kosten van het project worden nu geraamd op 4,7 miljard euro. Door geldgebrek lijkt het inmiddels een optie dat de A10 Zuid in maar een richting ondergronds gaat, blijkt een brief van wethouder Reinier van Dantzig (Stedelijke Ontwikkeling). "Omdat er op dit moment onvoldoende budget is, kan geen opdracht voor de realisatie van de noordelijke tunnel worden gegeven", schrijft Van Dantzig. "Een besluit over de uitvoering en financiering van de noordelijke tunnel moet op een later moment worden genomen."

De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer loopt geen gevaar zegt Bockhoudt. "Het bedrag dat hier voor nodig is hebben we in kas. Het is eigenlijk een politieke discussie hè? Het is nog steeds aan de politiek om dit project door te laten gaan of niet. Wij zijn hier nu voor De Nieuwe Meer. Er is geld beschikbaar gesteld om het knooppunt aan te passen en dat gaan we ook doen."

De A10 Zuid richting Utrecht is vanaf vrijdag 22.00 uur tot maandag 05.00 uur afgesloten. De werkzaamheden aan knooppunt De Nieuwe Meer zouden eind 2031 afgerond moeten zijn.