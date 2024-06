Tienduizenden euro's voor dakloze Hadjer (33) die portemonnee terugbracht

Hadjer was op Amsterdam Centraal in een stilstaande trein op zoek naar statiegeldblikjes toen hij een volle portemonnee zag liggen op een treinbank. Hij bracht de portemonnee, waarin ruim tweeduizend euro zat, naar het dichtstbijzijnde politiebureau waarna agenten een bericht online zetten over zijn goede daad. En sindsdien gaat het erg snel.

"Het is niet te beschrijven hoe ik me voel", vertelt hij. Inmiddels is zijn verhaal opgepakt door de media, ook internationaal. "Op straat bieden mensen me eten en drinken aan en vertellen dat ze enorm veel respect voor me hebben, of filmen me stiekem. Ik voel me nu als een soort BN'er."

Inzamelingsactie opgestart

Van gratis maaltijden, knipbeurten, sportschoolabonnementen tot zelfs een baan. Als Hadjer op alles in zou gaan zou hij niets meer tekort komen. Maar de echte klapper komt wanneer iemand aanbiedt om een inzamelingsactie voor hem op te starten. Op het moment staat de teller bijna op twintigduizend euro en het bedrag groeit nog steeds.