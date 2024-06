Youtuber met miljoenen volgers belaagd door fans op pont, wordt geholpen door langsvarend bootje

Op de livestream, die al ruim een miljoen keer is bekeken, is te volgen hoe IShowSpeed met de pont over het IJ wil gaan. Maar een grote menigte gaat met hem mee en wordt hij vervolgens belaagd. "Het is beter dat we gewoon van de boot gaan bro”, zegt hij terwijl zijn bodyguards de groep op afstand probeert te houden.

Eenmaal aan de zijkant van de pont geëscorteerd roept hij tegen een paar mannen op een langsvarend bootje dat ze hem mee moeten nemen. Kort daarna verschijnt de waterpolitie in beeld die verhaal komen halen. "Voor zijn veiligheid en om orde te scheppen in de chaos hebben we hem naar het politiebureau gebracht", vertelt een woordvoerder van de politie.

Maar ook eenmaal bij het bureau staat er een menigte op hem te wachten. De Youtuber had namelijk zijn stream niet stopgezet toen politie dat vroeg, waardoor alle kijkers wisten dat ze naar het politiebureau aan IJdok 5 moesten komen. Een woordvoerder vertelt dat er niemand is aangehouden.

Darren Watkins, beter bekend als IShowSpeed is een Amerikaanse youtuber, streamer en muzikant. Zijn account op Youtube heeft ruim 25 miljoen abonnees. Hij staat vooral bekend om zijn livestreams in het buitenland.