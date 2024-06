AZ en Telstar starten nieuwe seizoen in NH Sport

Het KLM Open is het grootste golftoernooi van Nederland. In deze uitzending kijken we mee over de schouders van Remko Engel. Hij weet alles van golf en doet vanaf de baan verslag van dit evenement.

Ook zie je in deze NH Sport wat de reden is waarom Kees Smit te laat was op de eerste training van AZ. Verder gaat trainer Maarten Martens in hoe de status is van de bijna vertrekkende Vangelis Pavlidis.

Tot slot een portret van Selma Konijn. Zij doet mee aan het onderdeel sprint kano aankomende zomer op de Olympische Spelen in Parijs.

Na een zomerstop keert NH Sport eind augustus weer terug op tv.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.