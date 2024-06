Booteigenaren Kudelstaart ontdaan door speedbootongeluk: "Je kon erop wachten"

Een man die al tientallen jaren met zijn boot in de haven bij Kudelstaart ligt is cynisch over het ongeval: "Dit zat er natuurlijk dik in, je kon erop wachten. Die jeugd racet als een gek over de plassen. Je hoeft niet de illusie te hebben dat dit iets gaat veranderen, want daar luisteren ze toch niet naar." Overigens is het op dit moment niet duidelijk of een van de betrokken partijen regels overtrad.

De gemeente Aalsmeer is al een aantal jaar bezig met een plan van aanpak voor de steeds drukker wordende Westeinderplassen. In een convenant werden in 2021 afspraken gemaakt met Aalsmeerse waterrecreanten op onder andere wangedrag en vandalisme een halt toe te roepen.