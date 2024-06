Blije Guus Offerhaus niet naar kantoor, maar staat op het veld bij eerste training Telstar

Zakaria Eddahchouri

Dan de toekomst rondom spits Zakaria Eddahchouri. Vorig seizoen maakte de spits veertien treffers voor Telstar en dat leverde in de winterstop al interesse op van FC Groningen. Uiteraard hoopt Correia in het nieuwe voetbaljaar ook over de goaltjesdief te kunnen beschikken. "Telstar naar een hoger plan brengen."

De eerste oefenwedstrijd van Telstar is op 3 juli tegen Go Ahead Eagles. En op vrijdag 9 augustus start het seizoen voor de ploeg van Correia in Arnhem tegen Vitesse. Als de degradant uit de eredivisie dan beschikt over een proflicentie.