EK-gekte blijft uit in Noord-Hollandse Oranjestraten, of toch niet?

In de Oranjestraat in IJmuiden is nog weinig sfeer te bekennen. Op enkele plekken in de straat is een verdwaald vlaggetje te zien. Toch is er één woning waar de bewoners zich hebben uitgesloofd.

Het huis hangt vol versiersels en er staat zelfs een auto met een grote oranjehoes op de voorklep. "Tien jaar geleden was het hier heel anders, toen deed iedereen hier mee. Nu zijn er veel expats die niets met oranje hebben", vertelt de bewoner en eigenaar van de auto enigszins teleurgesteld.

Sfeer ver te zoeken

In Hoofddorp is de sfeer eveneens nog ver te zoeken. Het enige huis dat zich van zijn beste oranje kant laat zien, is de woning waarvan de bewoner aan NH had beloofd om meer versiering op te hangen. Zowel binnen als buiten is het EK goed zichtbaar, maar de rest van de buurt doet daar niet aan mee. Ook iemand op straat merkt dat op. "Voor het EK is dit wel een beetje een tegenvallertje."