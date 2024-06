Golffanaat Remko loopt 20 kilometer per dag voor radioverslag van KLM Open

De radiozender is speciaal voor de KLM Open in het leven geroepen. Zeven verslaggevers en twee presentatoren maken de hele dag radio. Zonder muziek tussendoor, zonder reclame en zonder nieuws. Alleen maar golf. "Het is een lange dag. Vaak van acht uur in de ochtend tot zeven uur in de avond", zegt presentator Abe Jan ter Beek.

Voor Remko vliegen de dagen voorbij. Als golfshop-eigenaar en golfinstructeur zijn dit de krenten uit de pap. Ieder moment moet hij aan staan om verslag te doen op de baan. "Zo kan iedereen alles volgen, zonder dat ze erbij zijn."