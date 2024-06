Dit zijn de genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2024

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt elk jaar toegekend aan drie kunstenaars, organisaties of kunstprojecten die een bijzondere bijdrage leveren aan kunst en cultuur in de stad. De kunstprijs bestaat uit drie verschillende categorieën. Er is een prijs die vernieuwende kunstenaars en initiatieven stimuleert, een prijs voor het beste culturele werk van het jaar en een prijs voor bewezen kwaliteit. De categorie Bewezen Kwaliteit wordt tijdens de uitreiking in oktober direct toegekend aan de winnaar.

Genomineerden

In de categorie Stimuleringsprijs zijn kunstenaar OTION (Guillermo Armand Blinker), het Amsterdamse draghouse: The House of Hopelezz en illustrator, schrijver, designer en creatief strateeg George Adegite genomineerd. Voor Werk van het Jaar zijn genomineerd: Sweet Dreams, de nieuwste film van Ena Sendijarević, de documentairefilm De bezette stad van Steve McQueen en Bianca Stigter en de solotentoonstelling People’s Forum van Farida Sedoc.