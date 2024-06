Veel bellers Noord-Hollands ziekenhuis na sluiten Co-Med-praktijk

Veel mensen uit de kop van Noord-Holland bellen vertwijfeld met het ziekenhuis in die regio, de Noordwest Ziekenhuisgroep, omdat de commerciële huisartsenpraktijk van Co-Med daar sinds vorige week dicht is. "Patiënten weten nog niet welke route ze moeten bewandelen", meldt de organisatie achter de ziekenhuizen in Den Helder en Alkmaar.

De praktijken van Co-Med in het hele land zijn "tot nader order" dicht, nadat de zorgverzekeraars de overeenkomsten met de keten hadden opgeschort. Dat geldt ook voor de praktijk in het dorp Breezand in de Noordkop. Eerder dit jaar was de praktijk in het nabijgelegen Anna Paulowna al gesloten door een gebrek aan personeel. De patiënten van die praktijk moesten naar Breezand.

De Noordwest Ziekenhuisgroep merkte het sluiten van de praktijk in Anna Paulowna meteen. "Wij zagen meer patiënten in ons ziekenhuis in Den Helder. Overdag meldden zij zich direct op de Spoedeisende Hulp. Deze zorg valt onder het eigen risico en is daardoor aanzienlijk duurder dan een afspraak bij de huisarts", aldus het ziekenhuis.

Mensen uit de regio die bij de Co-Med-praktijk aangesloten waren, kunnen niet meteen naar een andere praktijk overstappen. Ze zijn voorlopig aangewezen op Arene, een onlinehuisartsenpraktijk. De zorgverzekeraars hebben dit als noodoplossing geregeld om te voorkomen dat mensen helemaal geen zorg meer krijgen door het wegvallen van Co-Med.