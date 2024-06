Fanatieke Oranjefan Frits ontroostbaar: kan niet naar Berlijn door enkelblessure

NH volgt de Oranjefan dit EK op de voet. Al voor het begin van het toernooi zorgde hij dat z'n hele huis in Oranjesferen was. Inmiddels heeft hij ook de buren meegekregen: de Kaasjeskruidweg in Zaandam kleurt vrolijk van alle vlaggen.

In Hamburg al was hij onder de indruk van de Oranjemars en de sfeer tijdens en na de wedstrijd in het Volksparkstadion. "Dat was schitterend. De sfeer eromheen, we hebben altijd lol. Die hele Oranjemeute is één grote familie."

