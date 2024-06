Grote brand in De Kwakel legt kwekerij in de as

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de kwekerij helemaal is afgebrand. De brand is inmiddels wel onder controle. Op het dak van de loods heeft de brandweer asbest ontdekt. Er wordt nog onderzoek gedaan naar mogelijke effecten hiervan.

Er is niemand gewond geraakt door de brand. De woordvoerder laat weten dat de brand niet is overgewaaid naar het naastgelegen woonhuis en de kassen op het industriegebied.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het is niet zeker of dat nog is te achterhalen, omdat er weinig over is gebleven van de loods.