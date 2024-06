Rikko Voorberg is Amsterdammer van het Jaar: "Een ongelooflijke erkenning"

Op de vraag of hij al herkend wordt op straat barst hij in lachen uit. "Gisteravond was wel leuk, we zaten op straat nog na te borrelen bij ons in de Jordaan en kwamen er steeds mensen om me te feliciteren en liepen er mensen langs die riepen: 'Dit is de Amsterdammer van het jaar geworden!' Echt geweldig!"

Burgemeester Halsema, die gisteravond de prijs uitreikte namens de Amsterdammers die gestemd hadden, vindt het een geweldige winnaar. "Ik vind de Rouwen en Vieren Kas echt een geweldige vondst. Vooral omdat het startte in coronatijd, toen er veel mensen eenzaam waren en anderen verloren. Het is toch een manier om bij elkaar te kunnen zijn en aandacht te hebben voor mensen die dood gegaan zijn."

Theoloog

Voorberg is van oorsprong theoloog maar merkte tijdens zijn studie al hoe belangrijk het is om ideeën in de praktijk te brengen, zoals de rouwkas. "Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om iets vast te kunnen pakken, dat je ergens naartoe kunt en zelf kunt ervaren. Dan leer je zoveel meer en ontstaat er zoveel meer verbinding dan dat je iets moet weten."